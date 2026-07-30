Lenkijoje po pranešimų apie sprogimą rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos

Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus.
Liublino policija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnava Kolonijos ir Biskupicų.
Ši vietovė yra apie 75 km nutolusi nuo sienos su Ukraina.
„Po 5 val. policijos pareigūnai lauke tarp Tarnava Kolonijos ir Tokarų vietovių, maždaug 2 km atstumu nuo pastatų, aptiko kraterį ir išmėtytas neatpažinto objekto dalis“, – pranešė policija.
Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški.
Kaip pranešama, įvykio vietą saugo policijos pareigūnai, atliekami tyrimo veiksmai.
Ketvirtadienio rytą pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo keliolikos raketų, skriejusių virš Vakarų Ukrainos, aktyvumą; jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pranešė, kad apie 3 val. 40 min. vietos (4 val. 40 min. Lietuvos) laiku šalies oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarus skriejantis neatpažintas objektas.
Vėliau objektas išnyko iš radarų ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį į paskutinę žinomą jo buvimo vietą.
„Sraigtasparnio įgula nustatė, kaip manoma, objekto nukritimo vietą negyvenamoje teritorijoje netoli Tarnava Kolonijos“, – priduriama pranešime.
Vietos gyventojai teigė, kad sprogimo garsas buvo nepanašus į nieką, ką jie buvo patyrę anksčiau.
„Gyvename čia visą gyvenimą ir nieko panašaus nesame girdėję. Langai vos neišdužo“, – vietos žiniasklaidos priemonei „Lublin 112“ pasakojo vienas gyventojas.
„Kas tai buvo – dronas ar bomba? Žmonės kalba, kad tai buvo kažkokia raketa“, – pridūrė kitas.
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