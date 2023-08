Lenkijos pasieniečius užpuolė nelegalūs migrantai: mėtė akmenis ir šakas

Dubiče Cerkevnė kaime, pasienio apsaugos posto zonoje, lenkų patrulius užpuolė agresyvi užsieniečių grupė, kurią sudarė apie 20 žmonių.

Tai vyko Baltarusijos pusėje. Kai kurie iš jų buvo kaukėti ir mėtė akmenis bei šakas. Vienas iš asmenų į lenkų pareigūną nukreipė galimai lygiavamzdį ginklą. Užsieniečiai šaudė iš templinių ginklų. Taip pat buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis.

Kaip praneša Lenkijos sienos apsaugos tarnyba, Belovežo pasienio posto pareigūnai užfiksavo šešis užsieniečius, bandžiusius kirsti pasienio upę. Pamatę lenkų pareigūnus, jie pasuko atgal į Baltarusiją.

Už pagalbą organizuojant nelegalų sienos kirtimą Belovežo sienos apsaugos posto saugomame ruože buvo sulaikytas Rusijos pilietis, turintis leidimą gyventi Vokietijoje. Jis gabeno du Somalio, du Etiopijos ir vieną Afganistano pilietį.

Nuo šių metų pradžios Palenkės sienos apsaugos skyriaus saugomame ruože nelegaliai kertant sieną buvo sulaikyti 465 organizatoriai ir pagalbininkai. Jiems, be mokesčių už pagalbą organizuojant neteisėtą sienos kirtimą, už kurį gresia laisvės atėmimas iki 8 metų, taip pat bus pradėta administracinė byla, kad būtų priimtas sprendimas, įpareigojantis juos grįžti į savo kilmės šalį. Be to, jiems bus uždrausta atvykti į Šengeno zonos šalis nuo 5 iki 10 metų.