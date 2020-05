Liuksemburgas pradeda masinį testavimą dėl COVID-19, tikisi ištirti visus gyventojus

Kaip rašo „Reuters“, diagnostiniai testai bus prieinami visiems to norintiems žmonėms. Planuojama padidinti kasdien atliekamų tyrimų skaičių nuo 1 500 šią savaitę iki 20 000 kitą mėnesį. Tikimasi tyrimus atlikti visiems Liuksemburgo gyventojus, o kai kuriems ir kelis kartus.

Liuksemburgo sveikatos instituto direktorius Ulfas Nehrbassas tvirtino, kad dabar labai svarbu patikrinti, ar padidėjusį testavimo mastą atlaikys IT sistemos.

„Žinoma, dabar viskas turi būti išbandoma, turime tai padaryti artimiausiomis dienomis su 1 500 testų per dieną. To pakaks pamatyti, ar IT sistema yra stabili“, – sakė U. Nehrbass. Pasak jo, prie masinio testavimo prisijungs daugiau laboratorijų.

Masiniu testavimu taip pat siekiama užtikrinti COVID-19 sergančių, tačiau simptomų nejaučiančių žmonių izoliaciją. U. Nehrbasso teigimu, apie 1 500 žmonių serga COVID-19 be simptomų.

Liuksemburge ketinama įrengti 17 mobiliųjų koronaviruso tyrimų stotelių, kuriose bus tiriami tiek šalies piliečiai, tiek ir dirbti į Liuksemburgą atvažiuojantys Belgijos, Vokietijos ar Prancūzijos gyventojai.

Iki šiol Liuksemburge nustatyti 3 958 COVID-19 atvejai ir 109 mirtys nuo šios ligos.