Londono Golders Grino rajone kilo gaisras košerinio maisto parduotuvėje

Pastaraisiais mėnesiais šis rajonas tapo kelių padegimų taikiniu.
Kelios Jungtinės Karalystės (JK) žiniasklaidos priemonės pranešė, kad gaisras kilo žydų košerinio maisto prekybos centre, o internete paskelbtuose vaizduose matyti virš pagrindinės rajono prekybos gatvės kylantis juodų dūmų stulpas.
„Gaisro priežastis šiuo metu nežinoma“, – sakoma Londono ugniagesių brigados pranešime, kuriame priduriama, kad jis „apėmė parduotuvę“ ir kad sutelkta 15 gaisrinių automobilių bei apie 100 ugniagesių.
„Gaisras apėmė pirmojo aukšto parduotuvę ir sandėliavimo patalpą jos gale“, – pridūrė Londono ugniagesių brigada.
„Dėl gaisro kyla daug dūmų“, – nurodė ji, ragindama žmones vengti šios teritorijos, kol ugniagesiai gesina gaisrą.
Tai įvyko po to, kai pastaraisiais mėnesiais šiaurės Londone esančiame Golders Grine, kur gyvena didelė žydų bendruomenė, ir jo apylinkėse buvo įvykdyta virtinė padegimų sinagogose ir bendruomenės objektuose.
Balandį šiame rajone taip pat buvo įvykdytas išpuolis peiliu, kurio taikiniu tapo du žydai.
Pasak „SITE Intelligence Group“, atsakomybę už beveik visus incidentus prisiėmė mažai žinoma su Iranu susijusi grupuotė „Harakat Ashab al Yamin al Islamiya“ (HAYI).
Reaguodama į tai, Londono metropolijos policija sostinės žydų bendruomenei apsaugoti įkūrė naują „bendruomenės apsaugos komandą“, kurią iš pradžių sudarė 100 papildomų pareigūnų.
Praėjusį mėnesį policija nurodė, kad joje apjungiamas kaimynystės patruliavimas su „specializuotos apsaugos ir kovos su terorizmu pajėgumais“.
Policijos atstovas spaudai sakė, kad trečiadienį gaisro vietoje buvę pareigūnai „padėjo ugniagesiams uždaryti kelius ir vykdyti evakuaciją“.
„Laimei, pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta“, – pridūrė jis.
„Tai tebevykstantis incidentas, kurio metu daugiausia dėmesio skiriama gaisro gesinimui ir visuomenės saugumo užtikrinimui. Dar per anksti nustatyti jo priežastį“, – tvirtino atstovas.
(be temos)