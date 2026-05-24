Marco Rubio: sekmadienį galimas pranešimas dėl karo su Iranu

„Manau, kad galbūt yra tikimybė, jog per kelias artimiausias valandas pasaulis sulauks gerų naujienų“, – žurnalistams Naujajame Delyje sakė M. Rubio.
Pirmą kartą Indijoje viešintis M. Rubio teigė, kad rengiamas susitarimas išspręs JAV susirūpinimą dėl Hormuzo sąsiaurio, kurį Iranas iš esmės užblokavo reaguodamas į JAV ir Izraelio išpuolį.
Susitarimas taip pat pradėtų „procesą, kuris galiausiai gali mus atvesti ten, kur nori prezidentas, o tai yra pasaulis, kuriam nebereikia bijoti ar nerimauti dėl Irano branduolinio ginklo“, pridūrė jis.
Šias pastabas jis išsakė po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad dėl pasiūlymo, apimančio Hormuzo sąsiaurio atidarymą, buvo „iš esmės susitarta“.
„Dėl susitarimo iš esmės susitarta, jį dar turi galutinai suderinti Jungtinės Amerikos Valstijos, Irano Islamo Respublika ir įvairios kitos šalys“, – šeštadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
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