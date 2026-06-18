Maskva vėl patyrė dronų ataką: liepsnoja naftos perdibrimo gamykla

Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas sustiprino smūgius Rusijoje, nuolat puola naftos perdirbimo įmones ir eksporto centrus.
„Oro gynybos pajėgos toliau atremia didelio masto ataką. Keliems dronams pavyko pasiekti MNPZ“, didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos sostinėje, „Telegram“ kanale parašė S. Sobianinas.
Meras teigė, kad „imamasi priemonių padariniams likviduoti“, bet nepasakė, ar naftos perdirbimo gamykla buvo apgadinta.
Prieš pat 7 val. S. Sobianinas sakė, kad Rusijos oro gynyba per naktį sunaikino 43 dronus.
Antradienį Ukrainos dronų smūgiai sukėlė gaisrą didelėje naftos perdirbimo gamykloje netoli Maskvos ir padarė žalos. Ketvirtadienį iš karto nebuvo aišku, ar taikinys buvo ta pati naftos perdirbimo gamykla.
Nuo karo pradžios 2022 m. Rusija beveik kasdien bombarduoja Ukrainą dronais ir raketomis. Vašingtono vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti konfliktą įstrigo dėl karo Artimuosiuose Rytuose.