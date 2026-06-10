Maskvos priemiestyje sprogus automobiliui galimai žuvo armijos generolas

Incidentas įvyko apie 5:30 val. ryto Balašychoje netoli Rusijos sostinės.
Nepriklausomas portalas „Astra“ rašo, kad tai 57-erių Damiras Davydovas. Jis esą Rusijos gynybos ministerijoje buvo atsakingas už rusų pajėgų aprūpinimą ginklais ir amunicija.
Rusijos vidaus saugumo tarnyba FSB anksčiau pranešė, kad buvo sugriežtintos aukšto rango karininkų apsaugos priemonės.
Tyrėjų teigimu, „automobiliui „BMW X3“ važiuojant netoli gyvenamojo namo suveikė sprogstamasis įrenginys“.
Internete pasklidusiuose apsaugos kamerų įrašuose matyti, kaip užsidegė automobilio galas.
Socialinių tinklų vartotojai pranešė, kad keletas praeivių puolė prie degančio automobilio, norėdami padėti vairuotojui, tačiau Rusijos aukščiausia tyrimo institucija – Tyrimų komitetas – teigė, kad auka nuo daugybinių sužalojimų mirė įvykio vietoje.
Serija išpuolių
Šis incidentas įvyko netoli tos vietos, kur praėjusių metų balandį per sprogimą automobilyje buvo nužudytas generolas leitenantas Jaroslavas Moskalikas.
Rusijos ginkluotųjų pajėgų Centrinės operacijų valdybos vadovo pavaduotojas J. Moskalikas žuvo iš karto, kai jam artėjant prie savo automobilio nuotoliniu būdu buvo susprogdintas sprogmuo.
Iki šio naujausio pragaištingas sprogimo Rusijoje nuo 2022 m. invazijos į Ukrainą pradžios jau įvyko eilė rezonansinių žmogžudysčių.
Atsakomybę už keletą žmogžudysčių, kurių aukomis tapo aukšto rango karininkai, politikai, karą ir Putiną remiančios propagandos atstovai bei perbėgėliai ukrainiečiai, prisiėmė Ukrainos žvalgybos tarnybos.
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