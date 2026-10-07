Maskvos tyla dėl maro kelia nerimą: JAV paragino visus savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją

„JAV ambasada žino apie žiniasklaidos pranešimus iš Irkutsko srities apie įtariamą plaučių maro atvejį, pasibaigusį žmogaus mirtimi, ir su juo susijusias karantino priemones bei ligoninių uždarymą Irkutske. Toliau atidžiai stebime padėtį“, – sakoma pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.
Ambasada pabrėžė raginanti visus JAV piliečius nedelsiant išvykti iš Rusijos.
„JAV piliečiams, planuojantiems vykti į Rusiją, dar kartą primygtinai rekomenduojama to nedaryti dėl neteisėto sulaikymo rizikos ir susirūpinimo saugumu“, – pridūrė ambasada.
Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkei Rusijos institucijos keliuose Irkutsko objektuose įvedė karantino priemones.
Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės Valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė, antradienį pranešė su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis.
Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių, ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje įvykusį incidentą.
Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas pirmadienį pareiškė, kad „Rospotrebnadzor“ atliktas patikrinimas parodė, jog moteris mirė nuo plaučių uždegimo, o priežastis yra „nenustatyta“.
„Jaunos moters biologiniuose mėginiuose neaptikta jokių su jos profesine veikla susijusių mikroorganizmų“, – sakė jis ir pridūrė, kad po jos mirties nė vienas instituto darbuotojas nesikreipė į medikus.
PSO teigė, kad antradienį iš Rusijos gautoje atnaujintoje informacijoje pabrėžiama, jog „Irkutsko mieste neužregistruota nė vieno šios pavojingos ligos atvejo“.
Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį.
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