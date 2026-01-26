 Meine pakilimo metu sudužo privatus lėktuvas su aštuoniais žmonėmis

2026-01-26 12:37
BNS inf.

JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad sekmadienio vakarą Meine esančiame Bangoro tarptautiniame oro uoste pakilimo metu sudužo privatus orlaivis, kuriuo skrido aštuoni žmonės.

Meine pakilimo metu sudužo privatus lėktuvas su aštuoniais žmonėmis / Scanpix nuotr.

„Bombardier Challenger 600“ sudužo apie 19 val. 45 min. sekmadienį vietos (2 val. 45 min. pirmadienį Lietuvos) laiku, kol kas nėra pranešta apie jame buvusių žmonių būklę. FAA ir Nacionalinė transporto saugos valdyba tiria įvykį.

Nelaimė įvyko Naujajai Anglijai ir didžiajai šalies daliai kovojant su didžiule žiemos audra. Bangoro apylinkėse, kaip ir daugelyje kitų šalies vietų, sekmadienį be perstojo snigo.

Oro uostas paskelbė pareiškimą, kad avarinės tarnybos dirba oro uoste, kuris buvo uždarytas po to, ką jis apibūdino kaip incidentą, susijusį su vienu orlaiviu, išskrendančiu iš oro uosto.

Bangoro tarptautinis oro uostas siūlo tiesioginius skrydžius į tokius miestus kaip Orlandas Floridoje, sostinė Vašingtonas ir Šarlotė Šiaurės Karolinoje, ir yra apie 320 km į šiaurę nuo Bostono.

Visą savaitgalį didžiulė audra rytinėje JAV dalyje atnešė šlapdribą, lijundrą ir sniegą, dėl to stojo didžioji dalis oro ir kelių eismo bei nutrauktas elektros tiekimas šimtams tūkstančių namų ir įmonių pietryčių regione.

Komercinis oro eismas taip pat buvo smarkiai sutrikdytas didžiojoje JAV dalyje.

Sekmadienį buvo atšaukta apie 12 tūkst. skrydžių, o beveik 20 tūkst. atidėta, skelbia skrydžių stebėjimo svetainė „Flightaware“. Tarp paveiktų oro uostų buvo Filadelfijos, Vašingtono, Baltimorės, Šiaurės Karolinos, Niujorko ir Naujojo Džersio oro uostai.

