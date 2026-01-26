Meksikoje per ginkluotą išpuolį futbolo aikštėje žuvo vienuolika žmonių

Išpuolis įvyko Salamankoje. Miesto mero biuro pareiškime teigiama, kad pareigūnai pradėjo operaciją, siekdami surasti užpuolimo kaltininkus.
„Patvirtinta 11 žmonių mirtis: 10 iš jų žuvo įvykio vietoje, o dar vienas mirė ligoninėje, suteikiant medicinos pagalbą“, – sakoma pareiškime.
„Be to, 12 žmonių buvo sužeisti šūviais, jiems teikiama medicinos pagalba“, – priduriama jame.
Šeštadienio vakarą tame pačiame mieste taip pat buvo rasti keturi maišai su žmonių palaikais.
Gvanachuatas yra klestintis pramonės centras, kuriame yra keletas populiarių turistinių vietų, tačiau, remiantis oficialia žmogžudysčių statistika, dėl gaujų kovų jis taip pat išlieka daugiausiai aukų pareikalaujančia valstija šalyje.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum metų pradžioje teigė, kad dėl jos administracijos nacionalinio saugumo strategijos žmogžudysčių rodiklis Meksikoje 2025-aisiais sumažėjo iki žemiausio lygio per dešimtmetį.
Naujausi komentarai