Meksikoje sulaikytas JAV ieškomas narkobarono „El Chapo“ sūnėnas

Saugumo sekretorius Omaras Garcia Harfuchas (Omaras Garsija Harfučas) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad įtariamasis yra „El Chapo“, buvusio kartelio lyderio, atliekančio laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę JAV kalėjime, sūnėnas.
Jis pridūrė, kad sūnėno taip pat ieško Jungtinės Valstijos.
Nors pareigūnai įtariamąjį įvardijo tik kaip Isai „N“, Meksikos žiniasklaida skelbia, kad tai – Isai Martinezas Zepeda (Isajus Martinesas Zepeda).
Saugumo sekretoriaus atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė neturintis daugiau informacijos apie Meksikos žiniasklaidos pranešimus, kad įtariamasis buvo sulaikytas 2008 metais su didelio kalibro ginklais. Kol kas neaišku, kada jis išėjo į laisvę.
„El Chapo“ buvo ekstraduotas 2017 metais po to, kai du kartus pabėgo iš Meksikos kalėjimų. Jis įkalintas griežčiausio saugumo kalėjime Kolorado valstijoje dėl daugybės kaltinimų, įskaitant prekybą narkotikais ir pinigų plovimą.
Du „El Chapo“ sūnūs taip pat įkalinti Jungtinėse Valstijose dėl kaltinimų prekyba narkotikais.
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