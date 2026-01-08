 Ministras: per JAV ataką Venesueloje žuvo 100 žmonių

2026-01-08 07:11
BNS inf.

Per JAV ataką, per kurią Karakase buvo sulaikytas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras), žuvo 100 žmonių, o dar dešimtys buvo sužeisti, pranešė vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello (Diosdadas Kabeljas).

Ministras: per JAV ataką Venesueloje žuvo 100 žmonių / Scanpix nuotr.

„Kol kas – ir aš turiu omenyje kol kas – yra 100 žuvusiųjų ir panašus skaičius sužeistųjų. Ataka prieš mūsų šalį buvo siaubinga“, – valstybinei televizijai sakė D. Cabello.

Ministras pridūrė, kad N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores (Silija Flores) sulaikymo metu buvo sužeisti, tačiau jau atsigauna.

Šią savaitę Niujorko teismo posėdyje jie abu buvo pastebėti vaikštantys savarankiškai.

N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores (Silija Flores) buvo nuskraidinti į Jungtines Valstijas, o pirmadienį buvo atvežti į Niujorko teismą dėl kaltinimų narkotikų kontrabanda.

Jie teisme pareiškė savo kaltės nepripažįstantys.

Po kelis mėnesius trukusių grasinimų ir spaudimo taktikos, JAV pajėgos šeštadienį bombardavo Venesuelą ir nušalino prezidentą N.  Maduro per didžiulę operaciją, kuria buvo nutrauktas 12 metų trukęs vis autoritariškesnis šio kairiųjų lyderio valdymas. Jungtinės Valstijos už informaciją, padėsiančią jį sugauti, siūlė 50 mln. dolerių (42,9 mln. eurų) atlygį.

