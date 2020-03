Mirė iškilus lenkų kompozitorius ir dirigentas K. Pendereckis

K. Pendereckis, per savo ilgą karjerą bendradarbiavęs su simfoniniais orkestrais Europoje ir Jungtinėse Valstijose, mirė po ilgai trukusios ligos, sakoma pranešimuose, kuriuose cituojama Krokuvoje įsikūrusi Ludwigo van Beethoveno (Liudviko van Bethoveno) draugija, įkurta jo žmonos Elzbietos (Elžbietos).

Draugijos išplatintame pranešime, pasirašytame E. Pendereckos ir organizacijos vadovo Andrzejaus Gizos (Andžejaus Gizos), sakoma, kad K. Pendereckis buvo „didis lenkas, iškilus kūrėjas ir humanistas", vienas didžiausią pripažinimą pelniusių Lenkijos kompozitorių.

Vienu iš šiuolaikinės muzikos grandų laikomas K. Pendereckis 6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiais eksperimentavo su garsu ir muzikos formomis, bet vėliau sugrįžo prie klasikinių kūrinių, tokių kaip simfonijos ir oratorijos, pavyzdžiui, „Rauda Hirošimos aukoms“ (Tren — ofiarom Hiroszimy) ir simfonija „Septyneri Jeruzalės vartai“ (Siedem bram Jerozolimy).

Jo muzika taip pat skamba kai kuriuose kino filmuose, įskaitant Stanley Kubricko (Stenlio Kubriko) „Švytėjimą“ (The Shining) ir Martino Scorsese (Martino Skorsezės) „Kuždesių salą“ (Shutter Island).

Be to, jis mokė jaunus muzikus ir įkūrė švietimo ir koncertų centrą Luslavicių miestelyje pietų Lenkijoje, kitapus kelio nuo savo namų.

Dar viena iš jo aistrų buvo arboristika – K. Pendereckis prie savo namų įkūrė apie 5 ha ploto arboretumą, kuriame pasodino medžių ir krūmų iš viso pasaulio.

Lenkijoje ir užsienyje pagarbą pelnęs kūrėjas per savo karjerą laimėjo keturis „Grammy“ apdovanojimus. Vėliausias jų buvo skirtas 2016 metais už geriausią chorui skirtą kūrinį.