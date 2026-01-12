Miškų gaisrai Argentinoe išplito į penkiolikos tūkstančių hektarų plotą

Didžiausias gaisras, liepsnojantis nuo pirmadienio netoli mažo Epujeno miestelio Anduose, išdegino apie 11 980 hektarų, pranešė Čubuto provincijos priešgaisrinė tarnyba. Netoliese, Los Alerceso nacionaliniame parke, dega dar vienas nenustatyto dydžio gaisras.
Ugniagesiai taip pat kovoja su dar dviem gaisrais Čubuto ir gretimoje Santa Kruzo provincijoje, ten ugnis išdegino maždaug 3 800 hektarų, pranešė Argentinos nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra.
Sekmadienio popietę kai kur regiono ėmė lyti.
Su gaisrais kovojo daugiau nei 500 ugniagesių, gelbėtojų, policijos pareigūnų ir pagalbinių darbuotojų, jiems talkino dešimtys vietos gyventojų.
Čubuto gubernatorius Ignacio Torresas interviu radijui sakė, kad sekmadienio rytą padėtis rajone buvo ramesnė, bet „išlieka labai kritiška“. Jis paragino žmones „niekada daugiau nesumenkinti klimato kaitos padarinių“ ir pabrėžė, kad provincija patiria „didžiausią nuo 1965 m. sausrą“.
Netoli Epujeno dirbęs savanoris ugniagesys dėl sunkių nudegimų buvo paguldytas į intensyviosios terapijos skyrių, vietos žiniasklaidai pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai.
Pastarosiomis dienomis iš šio rajono buvo evakuota apie 3000 turistų, gaisras sunaikino mažiausiai 10 namų, sakė I. Torresas.
2025 m. pradžioje gaisrai regione išdegino 32 tūkst. hektarų miško.
