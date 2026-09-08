Mįslinga sutuoktinių poros mirtis sūkurinėje vonioje: ekspertai pagrindinę teoriją vadina neįmanoma

Iš Naujosios Zelandijos kilęs 51-erių P. Tobinas ir jo 48 metų airė žmona T. Tobin atostogavo Valensijos pakrantėje, Kuljeros miestelyje, prabangiame gyvenamųjų namų kvartale.
Iš pradžių pranešta, kad tėvus aptiko jų du paaugliai vaikai. Tačiau dabar aiškėja, kad nuogus kūnus prie sūkurinės vonios rado jų 14-metis sūnus su specialiaisiais poreikiais, rašo leidinys metro.co.uk.
Pirminių tyrimų duomenimis, abu tėvai mirė sustojus širdies ir plaučių veiklai, tuo tarpu tyrėjai kėlė hipotezę, kad poros mirtį galėjo sukelti sūkurinės vonios vandens cirkuliacijos sistemos gedimas, kai baseino ar sūkurinės vonios vandens išleidimo anga įtraukia žmogaus plaukus, papuošalus ar galūnes, dėl ko asmuo gali nuskęsti arba patirti katastrofiškų sužalojimų.
Remiantis Ispanijos žiniasklaidos pranešimais, ant abiejų aukų buvo rasta siurbimo žymių, tačiau ant P. Tobino jos buvo ryškesnės.
„Tai neįmanoma“
Visgi, anot sūkurinės vonios gamintojų, įstrigti siurbimo sistemoje neįmanoma.
Vietinis SPA technikas Francisco Quero „Daily Mail“ aiškino, kad variklis nėra pakankamai galingas, kad įstrigintų suaugusįjį.
„Net jei grotelės, kurios paprastai apsaugo siurbimo sistemą, būtų nuimtos, suaugęs žmogus įstrigtų akimirkai, šiek tiek išsigąstų, ant kūno atsirastų mėlynių ir tiek“, – sakė jis.
„Neįmanoma įstrigti tokiame įrenginyje ir negalėti išlipti. Nesu tyrėjas ir nemačiau šios įrangos, bet atmesčiau šią hipotezę“, – pridūrė F. Quero.
Kitas ekspertas, „Goccia Spa“ generalinis direktorius Carlosas Navarro, antrino, kad tokia nelaimė „praktiškai neįmanoma“.
„Praktiškai neįmanoma, kad kažkas panašaus nutiktų namuose įrengtose sūkurinėse voniose. Siurbimą sukelia dvi skylės apačioje, kiekviena su apsauginėmis grotelėmis. Galbūt jos sulūžo, o savininkas jų niekada nepakeitė“, – svarstė C. Navarro ir pažymėjo vis tiek nemanąs, kad suaugusiam žmogui pakaktų spaudimo įstrigti.
Dar viena teigia, kad vienas iš tėvų galėjo patirti širdies smūgį dėl galimo vonios gedimo nukrėtus elektrai, o kitas mirė bandydamas gelbėti.
Pora gyveno Londone. P. Tobinas buvo technologijų bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas, o T. Tobin dirbo kiekybinių matavimų ir statybos srityje.
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