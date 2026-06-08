Mokytojai ir moksleiviai išėjo į gatves: degė dviračiai, pasitelktos vandens patrankos

Keli tūkstančiai mokytojų budino Briuselį. Kelias dienas streikavę, dabar nusprendė kovą perkelti į kitą lygį. Išėję į gatves kėlė didžiulį triukšmą, tikėdamiesi, kad juos išgirdę politikai sustabdys naują švietimo reformą.
Siekdama mažinti biudžeto deficitą, valdžia daliai mokyklų nori per savaitę pridėti po dvi papildomas pamokas, tačiau be papildomo atlygio mokytojams.
Pastarieji pyksta, kad švietimo ministras su jais į diskusijas nesileidžia.
„Norėtume atkurti dialogą tarp mūsų ir ministro, kad jis išgirstų žmones, dirbančius švietimo sektoriuje. Todėl ir atėjome čia, nes manome, kad dabar tai jau yra vienintelė išeitis“, – sakė moteris.
„Mūsų visiškai nesiklauso. Matote, kiek žmonių: studentai, mokytojai ir kai kurios institucijos taip pat yra mūsų pusėje. Tai įrodo, kad visa pedagogų bendruomenė yra prieš šį švietimo reformos įstatymą“, – teigė kita.
Susirūpinę ir vadinamieji laikinieji pavaduojantys mokytojai. Nors mokytojų trūksta, įgyvendinus reformą jiems darbo valandos būtų mažinamos.
„Dirbu trijose skirtingose mokyklose pavaduojančia mokytoja ir visose man mažinamos darbo valandos, todėl šiandien neturiu kito pasirinkimo, kaip tik protestuoti. Tuoj neteksiu darbo, kaip ir kiti mano kolegos. Esame priversti būti čia“, – pasakojo mokytoja.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Reformoje numatytas ir trečdaliu brangsiantis aukštasis mokslas. Todėl prie protesto prisijungė ir moksleiviai.
Jie protestavo pagrindinėje miesto gatvėje padegdami krūvą dviračių, aidėjo sprogimai.
„Mums primetamos reformos, kurios švietimą paverčia prabanga, nors jis yra pamatinė teisė, būtina sklandžiam visuomenės funkcionavimui“, – kalbėjo moksleivė.
„Eisime vėl ir vėl. Jei reikės, įeisime ir į Parlamento pastato vidų“, – pareiškė moksleivis.
Mieste dislokuota riaušių policija, paruoštos vandens patrankos, virš miesto net pakeltas sraigtasparnis.
Tai viena didžiausių švietimo sektoriaus mobilizacijų pastaruoju metu Belgijoje.
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