Per naujausią JAV smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą Ramiajame vandenyne žuvo du žmonės

„Žvalgyba patvirtino, kad laivas plaukė žinomais narkotikų kontrabandos maršrutais Rytų Ramiajame vandenyne ir buvo įsitraukęs į narkotikų kontrabandą“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė JAV Pietų vadavietė (SOUTHCOM).
SOUTHCOM taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip per smūgį buvo sunaikintas laivas, įtariamas narkotikų kontrabanda.
Skelbiama, kad prieš smūgį laive buvo matomi trys žmonės, o SOUTHCOM pareiškė nedelsiant informavusi JAV Pakrančių apsaugą, kad ši pradėtų ieškoti galimai išgyvenusio asmens.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti operacijas prieš įtariamus kontrabandos laivus, tvirtindama, kad ji veiksmingai kariauja su tariamais narkotikų teroristais, veikiančiais iš Venesuelos.
Tačiau D. Trumpo administracija nepateikė jokių įrodymų šiuo klausimu, taip sukeldama įnirtingas diskusijas dėl operacijų teisėtumo.
Tarptautinės teisės ekspertai ir teisių gynimo grupės teigia, kad šie smūgiai greičiausiai prilygsta neteisminėms egzekucijoms. Jų teigimu, JAV akivaizdžiai taikosi į civilius, kurie nekelia tiesioginės grėsmės Jungtinėms Valstijoms.
Naujausias JAV smūgis buvo pirmasis nuo praėjusių metų pabaigos ir įvykdytas po to, kai sausio pradžioje Jungtinės Valstijos surengė specialią operaciją, per kurią buvo sučiuptas ir iš šalies išskraidintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras).
