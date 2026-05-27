Naujausiais duomenimis, Ukrainoje žuvo beveik pusė milijono rusų karių

Jungtinės Karalystės žvalgybos tarnybos GCHQ vadovė Anne Keast-Butler teigė, kad tai rodo, jog Vladimiras Putinas „mūšio lauke ritasi atgal“.
Tai pirmas kartas, kai skelbiami patvirtinti duomenys apie žuvusių Rusijos karių skaičių, nes anksčiau aukų skaičiui paprastai būdavo priskiriami tiek sužeistieji, tiek žuvusieji.
A. Keast-Butler šį komentarą išsakė trečiadienį po pietų Blečlio parke vykusio pirmojo kasmetinio posėdžio grėsmėms įvertinti metu.
Pateikdama agentūros grėsmių vertinimą, ji teigė, kad Rusija „kasdien vis intensyviau vykdo hibridinę veiklą“ prieš Jungtinę Karalystę ir Europą bei „nepertraukiamai kėsinasi į kritinę infrastruktūrą, demokratinius procesus, tiekimo grandines ir visuomenės pasitikėjimą“.
Jos teigimu, GCHQ „nepertraukiamai bendradarbiauja“ su žvalgybos ir gynybos partneriais, siekdama „susilpninti ir sumažinti Rusijos keliamą grėsmę“.
„Viena iš sričių, kuriai skiriame ypatingą dėmesį, yra duomenų ir energijos išteklių, tekančių per svarbiausius kabelius ir vamzdynus Britanijos vandenyse bei jų prieigose, apsauga – tai darome atskleisdami Rusijos kėslus, motyvus ir povandeninius pajėgumus“, – paaiškino A. Keast-Butler.
„Be to, mes trukdome Rusijos pastangoms kontrabanda gabenti Vakarų technologijas, atremiame kibernetines atakas ir kovojame su neapgalvotais sabotažo veiksmais bei pasikėsinimais į žmonių gyvybę“, – pridūrė ji.
Žvalgybos tarnybos vadovė atkreipė dėmesį į tai, kad ji retai pasisako viešai, tačiau pridūrė, kad Jungtinė Karalystė šiuo metu yra „lūžio taške“, ir įspėjo, kad „klaidingų sprendimų rizika yra didžiausia, kokią kada nors mačiau“.