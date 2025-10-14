Neatpažintų dronų spiečius sutrikdė NATO pratybas Lenkijoje

Kai kariai iš 11-osios oro mobiliosios brigados įrenginėjo stovyklą nebenaudojamame aerodrome, jie pamatė automobilius su Baltarusijos valstybiniais numeriais.
Netrukus po to pastebėtas nedidelių dronų spiečius. Nežinoma, ar abu incidentai susiję.
„Tiesioginės grėsmės nebuvo. Žinome, kad yra šalių, kurios itin domisi, ką mes veikiame ir stebi pratybas“, – sakė brigados generolas Frankas Grandia.
Brigados vadas pridėjo, kad kareiviai neturėjo gynybos nuo dronų sistemų, o iš šio incidento buvo iš karto pasimokyta ir prisitaikyta.
Nyderlandų naujienų portalas AD paskelbė, kad dronai sutrukdė pratybose dalyvavusiems 7-ių „Apache“ ir 8-ių „Chinook“ sraigtasparnių pilotams.
Sraigtasparnių pajėgų vadas komodoras Pieras Schipmeulderis portalui AD teigė, kad, pasirinkus kitus skrydžių maršrutus, pratybų operacijos vis tiek tęsėsi saugiai.
Nyderlandų kariai Lenkijoje dalyvauja NATO pratybose „Falcon Autumn“ (lt. „Sakalo ruduo“ – ELTA). Tai didelio masto oro pajėgų pratybos, kuriose treniruojasi kareiviai iš kelių NATO valstybių, įskaitant Lenkiją ir JAV. Iki 2027 m. 11-oji oro mobilioji brigada turi būti pasirengusi į priešo vykdomą puolimą atsakyti per 10 dienų nuo karo pradžios. Nyderlandai šiuo metu Lenkijoje turi 1 800 karių.
