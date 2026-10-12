Nepale vėl kilo smarkūs potvyniai

Šalies centrinėje dalyje vandens masės nusinešė maždaug 45 namus, pranešė institucijos. Penki žmonės laikomi dingusiais be žinios. Civilinės saugos tarnybos duomenimis, Gorkhos rajone į saugias vietas evakuota dešimtys žmonių.
Kariuomenė į regioną pasiuntė keturis sraigtasparnius padėti vykdyti gelbėjimo ir evakuacijos darbus. Tuo metu Budhi Gandakio upės vandens lygis toliau kyla. Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip iš krantų išsiliejusi upė neša nuolaužas ir ištisus namus.
Institucijų duomenimis, staigų potvynį sukėlė nuošliauža. Per potvynius taip pat buvo apgadinti keturi tiltai ir trys statomos hidroelektrinės.
Rugpjūčio pabaigoje Nepalo ir Kinijos Tibeto autonominio regiono pasienyje kilo staigus milžiniškas potvynis. Žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dar tūkstančiai laikomi dingusiais. Potvynį sukėlė Himalajuose atskilusi ledyno dalis.
Sekmadienio potvynis priminė rugpjūčio katastrofą, sakė Čumnubrio savivaldybės atstovas.
„Mums tai košmaras, – pridūrė jis. – Mūsų namą nusinešė vanduo, ir mes neturime elektros.“ Laimei, kol kas nėra žuvusiųjų.
Nepale, kaip ir visoje Pietų Azijoje, musonų sezono metu dažnai kyla potvyniai ir nuošliaužos. Institucijų duomenimis, rugsėjį dėl jų Nepale žuvo mažiausiai 21 žmogus.
Mokslininkų teigimu, dėl klimato kaitos tokie ekstremalūs orų reiškiniai tampa vis dažnesni.
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