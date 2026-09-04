Netanyahu: Irano vadovybės nuvertimas tebėra pagrindinis tikslas

Jis tvirtai įsitikinęs, kad tai įmanoma, per susitikimą kariuomenės būstinėje Tel Avive pareiškė B. Netanyahu, nurodė jo biuras. Ši užduotis „yra arti“, – tvirtino premjeras.
„Tai nėra neįmanoma. Tai pasiekiama“, – pridūrė jis.
Izraelio vyriausybės vadovas kalbėjo apie „istorinius pasiekimus“ karuose prieš Iraną šiais ir praėjusiais metais.
„Susidūrėme su sunaikinimo grėsme, kurią kėlė režimas, siekiantis mus išnaikinti ir norintis apsiginkluoti branduolinėmis bombomis, kad mus sunaikintų. Atrėmėme šią ir kitas grėsmes“, – teigė jis.
Vadovybė Teherane šiuo metu yra susilpnėjusi ir „silpnesnė nei bet kada anksčiau“, – pridūrė B. Netanyahu. Todėl Iranas nepuola Izraelio.
Tuo pačiu Izraelio ministras pirmininkas pateikė perspėjimą.
„Sakau mūsų priešams: neprasidėkite su mumis. Jei ko nors ir išmokote, neprasidėkite su mumis. Mes turime galią, ryžtą ir vidinę vienybę jus įveikti“, – tikino jis.
Vasario pabaigoje JAV kartu su Izraeliu pradėjo naujausią karą prieš Iraną ir beveik 40 dienų vykdė oro antskrydžius prieš šią šalį.
Buvo nukauta daugybė įtakingų generolų ir aukšto rango politikų, įskaitant Irano aukščiausiąjį lyderį ajatolą Ali Khamenei, kuris žuvo pačią pirmąją karo dieną.
Priešingai, nei buvo užsiminęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, šie nužudymai nepadėjo „pakeisti režimo“. Karas veikiau sustiprino radikalių jėgų ir įtakingojo karinio aparato galią Irane.
Naujausi komentarai