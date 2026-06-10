 Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių

Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių

2026-06-10 11:04
BNS inf.

Netoli Johanesburgo ginkluotiems užpuolikams įsiveržus į neoficialią gyvenvietę, naktį buvo nušauta 12 žmonių, trečiadienį pranešė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) pareigūnai.

<span>Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių</span>
Netoli Johanesburgo ginkluoti užpuolikai nušovė dvyliką žmonių / Scanpix nuotr.

Tai naujausios masinės šaudynės nuo nusikalstamumo kenčiančioje šalyje, kur kasdien vidutiniškai užregistruojama daugiau nei 60 nužudymų.

Išpuolis įvyko antradienį, netrukus po 23 val. vietos (trečiadienį 0 val. Lietuvos) laiku, daugiau nei 10-čiai ginkluotų asmenų atvažiavus į šią teritoriją ir įsiveržus į gyvenvietę, nurodė policijos atstovė spaudai.

„Įtariamieji, kaip įtariama, į neoficialią gyvenvietę pateko pro abu įėjimus ir judėdami po teritoriją keliose vietose ėmė šaudyti į gyventojus bei bendruomenės narius, o po to paspruko ta pačia transporto priemone“, – sakė ji.

„Pirminio tyrimo duomenimis, per išpuolį žuvo 12 žmonių“, – teigė pulkininkė Dimakatso Nevhuhulwi.

„Įvykio vietoje konstatuota aštuonių suaugusių vyrų ir trijų suaugusių moterų žūtis“, – sakė ji. Dar vienas asmuo mirė ligoninėje.

Išpuolis įvyko Klivlando rajone, esančiame maždaug už 6 km į rytus nuo Johanesburgo centro.

D. Nevhuhulwi teigimu, išpuolio motyvas kol kas nežinomas, įtariamieji dar nesulaikyti.

PAR yra gausu legalių ir nelegalių šaunamųjų ginklų, o šaudynės čia yra dažnas reiškinys, kurį neretai kursto gaujų tarpusavio kova ir neformalaus verslo konkurencija.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų