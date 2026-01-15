 Nyderlanduose per milžinišką sprogimą ir gaisrą sužeistas mažiausiai vienas žmogus 

Nyderlanduose per milžinišką sprogimą ir gaisrą sužeistas mažiausiai vienas žmogus  (Papildyta)

2026-01-15 18:03
BNS inf.

Centrinėje Nyderlandų dalyje esančiame Utrechte per ketvirtadienį įvykusį sprogimą ir gaisrą buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, pranešė pareigūnai.

Nyderlanduose per milžinišką sprogimą ir gaisrą sužeistas mažiausiai vienas žmogus  / AFP nuotr.

Vietos naujienų agentūra ANP, cituodama vietos ugniagesių brigados atstovą, pranešė, kad įvyko „milžiniškas sprogimas“.

Kol kas neaišku, kas sukėlė sprogimą ir ar buvo daugiau aukų.

Pareigūnai ragina vietos gyventojus vengti šios teritorijos. Į įvykio vietą atskubėjo gelbėjimo tarnybos.

„Taip pat gali būti, kad po griuvėsiais vis dar yra žmonių“, – visuomeniniam transliuotojui NOS sakė Utrechto merė Sharon Dijksma (Šaron Deiksma).

Televizijos parodytuose vaizduose buvo matyti virš istorinio miesto centro kylantis dūmų stulpas ir gatvėse besimėtančios nuolaužos.

„Iš karto supratau, kad bus blogai“, – NOS citavo vieną liudininkę Margot Schroevers (Margo Šrevers).

„Žemė drebėjo“, – sakė ji.

Utrechto ligoninėje buvo įkurtas skubios pagalbos centras asmenims, patyrusiems traumas. Raudonasis Kryžius paragino savanorius kuo greičiau ten vykti.

Šiame straipsnyje:
sprogimas utrechte

Arijas
Vyti lauk visus rusakalbius, musulmonų ir arabų imigrantus.
1
0
