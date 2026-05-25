Paaiškino, kaip Rusija nukreipia Ukrainos dronus į NATO šalis

Pastaruoju metu tiek Baltijos šalių, tiek Suomijos oro erdvėje daugybę kartų buvo aptikti bepiločiai orlaiviai, o praėjusią savaitę dalies Lietuvos gyventojai sulaukė nurodymo dėl oro pavojaus skubėti į priedangas.
Pasak „The Telegraph“, tai vyksta dėl to, kad Rusijos siųstuvo Kaliningrade signalas sutrikdo dronų GPS padėties nustatymą ir nukreipia juos į vakarus. Nors siųstuvas veikia jau kelerius metus, dabar Rusija geba jį naudoti dronų ryšio su navigacijos palydovais signalui blokuoti, praneša britų laikraštis.
Siųstuvas iš esmės apakina drono GPS sistemą, kad ji nebegalėtų nustatyti orlaivio padėties, o tada siunčia trukdžių signalą, kuris yra galingesnis už bet kokį kitą signalą, kurį dronas galėtų aptikti. Tuomet dronas pradeda veikti pagal šį suklastotą signalą, paaiškina „The Telegraph“.
Dėl suklastoto signalo drono sistemai atrodo, kad yra orlaivis yra gerokai giliau Rusijos teritorijoje, nei iš tikrųjų yra. Tada jis pakoreguoja savo kursą į vakarus, link NATO šalių oro erdvės.
„The Telegraph“ taip pat atskleidė, kad Rusijos siųstuvas gali iškraipyti drono kompiuterio laiko kodą, priverčiant orlaivio sistemą fiksuoti, kad laikas, pavyzdžiui, yra dešimtmečiu vėlesnis.
Pasak Jungtinės Karalystės navigacijos instituto direktoriaus Ramsay Faraghero, šis iškraipymas gali priversti droną įsijungti iš naujo skrydžio metu arba visiškai išsijungti, dėl ko orlaivis gali vėliau sudužti.
Pasak „The Telegraph“, Ukraina apie šias problemas žino ir bando jas išspręsti.
Rusijos ekspertas iš tyrimų instituto „Chatham House“ Keiras Gilesas laikraščiui pabrėžė, kad Rusija savo GPS trukdžių operacijas neabejotinai tęs.
„Rusijai nėra priežasties sustoti, nes Maskvai nebus jokios kainos ar pasekmių, o grąža už jų dedamas pastangas yra milžiniška“, – sakė ekspertas.
ELTA primena, kad trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Ketvirtadienį oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du, kaip įtariama, į šalies teritoriją įskridusius dronus.
Po šių incidentų, dėl kurių žmonėms buvo liepta slėptis rūsiuose ir priedangose, antradienį Lietuvoje lankysis Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen, kur ji susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais ir aptarti atsako koordinavimą. Teigiama, kad į Lietuvą vyks ir gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius.
(be temos)
(be temos)