Pakistane policija nušovė vaiką iš Australijos

Pagal Pakistano tankiausiai apgyvendintos rytinės Pandžabo provincijos policijos duomenis, pareigūnai, reaguodami į pranešimą apie plėšimą, trečiadienį įsitraukė į susišaudymą su įtariamaisiais, kurie ginklu paėmė įkaitais automobiliu keliavusią šeimą.
„Kilusiame chaose įvykyje dalyvavęs pareigūnas klaidingai įvertino situaciją, manydamas, kad įtariamieji bando pasprukti aukų transporto priemone, ir panaudojo ginklą“, – sekmadienį pranešė Pandžabo policijos Nusikaltimų kontrolės departamentas.
„Dėl šio klaidingo sprendimo tragiškai žuvo 10-metė Hania, o jos tėvas ir brolis buvo sužeisti“, – priduriama pranešime.
Pandžabo policija nurodė, kad užregistravo aukos tėvo pateiktą kriminalinį skundą ir sulaikė įvykyje dalyvavusį pareigūną, kuris stojo prieš teismą ir buvo įkalintas.
Australijos žiniasklaida pranešė, kad šeima iš vakarinio Perto miesto lankė gimines Pakistane, kai įvyko ši nelaimė.
Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'as, teigęs, kad žuvusiai mergaitei buvo devyneri, žurnalistams sakė, jog jo vyriausybė „tikisi skaidrumo ir tinkamo šių aplinkybių tyrimo“.
„Mano žiniomis, ne tik žuvo jauna mergaitė, bet ir kiti šeimos nariai buvo sužeisti aplinkybėmis, kurios yra išties baisios“, – kalbėjo A. Albanese'as.
Australijos užsienio reikalų ministerija nurodė teikianti pagalbą žuvusio Australijos piliečio šeimai, kurios dar du nariai buvo sužeisti.
Pandžabo policija teigė atliekanti „išsamų ir nešališką tyrimą, siekiant užtikrinti teisingumą“.
„Esame giliai nuliūdinti šios tragedijos. Nors mūsų personalas dirba didelės rizikos aplinkoje, nėra jokio pateisinimo nukrypti nuo mūsų protokolų“, – pridūrė institucija.
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