Palaidotas per JAV antskrydį nukautas Irano generolas Q. Soleimanis

Per JAV bepiločio ataką nukautas Irano generolas Qassemas Soleimanis trečiadienį palaidotas savo gimtajame Kermano mieste šalies pietryčiuose.

Antradienį numatytos laidotuvės dėl didelio žmonių antplūdžio vienai dienai buvo atidėtos, pranešė naujienų agentūra „Fars“.

Q. Soleimanis, kuris dabar Irane garbinamas kaip kankinys, naktį į penktadienį buvo nukautas Bagdade per JAV bepiločio ataką. Per masinę paniką per atsisveikinimo su juo ceremoniją antradienį žuvo dešimtys žmonių.

Keršydamas už generolo mirtį, Iranas naktį į trečiadienį atakavo dvi JAV pajėgų naudojamas bazes Irake. Ataka surengta tuo pat metu, kaip ir JAV smūgis, nusinešęs Q. Soleimanio gyvybę, sakė Irano revoliucinės gvardijos atstovas.