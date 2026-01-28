 Paplito šiurpus vaizdo įrašas: pusnuogiai rusų kariai pririšti prie medžių žemyn galva

Internete plinta vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip galimai Rusijos kariuomenės vado įsaku prie medžių pririšti tariami dezertyrai.

28 sekundžių trukmės vaizdo įrašą „Telegram“ patalpino proukrainietiškas „Exilenova+“ kanalas, rašo „TVP World“.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip pusnuogiai vyrai pririšti prie medžių miške, vienas jų kabo aukštyn galva. Tuo tarpu vyras už kadro kaltina kareivius bandymu palikti savo postus be leidimo ir nevykdant įsakymų. 

„Šie idiotai bandė palikti savo pozicijas be leidimo, atsisakydami vykdyti įsakymus“, – vaizdo įraše šaukia tariamas vadas.

Tada jis, regis, priverčia vieną iš kareivių kažką suvalgyti, panašu, sniegą, šaukdamas „Valgyk! Valgyk!“.

Tuo metu kareiviai maldauja atleidimo.

Vadas atsako reikalaudamas paklusnumo, šaukdamas, kad jie privalo „dirbti tinkamai ir be pasiteisinimų“.

Vaizdo įrašo stop kadrai

Anot „The Sun“, Ukrainos karinis analitikas ir tinklaraštininkas Jurijus Butusovas teigė, kad vaizdo įraše rodomas „lauko tribunolas“, kuriame Rusijos pajėgos „mokomos elgtis viena su kita kaip su gyvuliais, kad vėliau elgtųsi su visais kitais žmonėmis kaip su gyvuliais“.

„TVP World“ negalėjo patvirtinti vaizdo įrašo autentiškumo, taip pat nurodyti, kur ir kada jis buvo įrašytas.

Rusijos nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Verstka“, remdamasi buvusių karių liudijimais, 2025 m. spalį pranešė, kad kareiviai, kurie bando nepaklusti įsakymams, yra mušami, žeminami ar kitaip kankinami.

Kaip jums nenusibosta propagandą pumpuoti? Realiai visiškas kolapsas, ukrainiečių jaunuolius nkvd gatvėse suspardo ir "savanoriais" į frontą išveža, ten iš karto pasiduoda, dezertiruoja arba žūna, fronte padėtis kritiška, civiliams irgi padėtis kritiška, o jūs vis pučiat miglą apie mistines pergales.
