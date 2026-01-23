Paskelbtas galutinis per traukinių katastrofą Ispanijoje žuvusiųjų skaičius

CID, oficiali institucija, tvarkanti duomenis po sekmadienio katastrofos, patvirtino galutinį aukų skaičių ketvirtadienio vakarą išplatintame pranešime.
Andalūzijos greitosios pagalbos tarnybų atstovas spaudai anksčiau naujienų agentūrai AFP teigė, kad iš valstybinės bendrovės „Renfe“ traukinio, kuris rėžėsi į kitą, privačios bendrovės „Iryo“ traukinį, nuvažiavusį nuo bėgių ir atsidūrusį jo kelyje, buvo ištraukti du kūnai.
Per šį susidūrimą taip pat buvo sužeista daugiau kaip 120 žmonių, o vos po kelių dienų įvyko ir daugiau geležinkelio avarijų.
Šie incidentai sukėlė abejonių dėl kelionių traukiniais saugumo Ispanijoje – ketvirtoje pagal dydį Europos Sąjungos ekonomikoje ir vienoje populiariausių turistinių vietų, galinčioje pasigirti antru pagal dydį pasaulyje greitųjų geležinkelių tinklu.
Po sekmadienį pietiniame Andalūzijos regione įvykusio dviejų greitųjų traukinių susidūrimo – daugiausiai aukų pareikalavusios geležinkelio nelaimės šalyje per daugiau nei dešimtmetį – Ispanijoje buvo paskelbtas trijų dienų nacionalinis gedulas.
Gelbėtojai rado paskutinius du kūnus, atlikę „išsamesnę“ dviejų „labai prastos būklės“ vagonų apžiūrą, žurnalistams sakė Civilinės gvardijos tyrimų skyriaus vadovas Fernando Dominguezas.
CID duomenimis, iš 45 žuvusiųjų visi yra ispanai, išskyrus tris moteris iš Maroko, Rusijos ir Vokietijos.
Ispanija ieško atsakymų į klausimus dėl nelaimės, kurią transporto ministras pavadino „itin keista“. Ji įvyko neseniai atnaujintoje tiesioje, lygioje bėgių atkarpoje, joje dalyvavo modernus „Iryo“ traukinys.
Paskelbtas traukinių mašinistų streikas
Antradienį netoli Barselonos šiaurės rytiniame Katalonijos regione žuvo traukinio mašinistas ir buvo sužeisti 37 žmonės, kai priemiestinis traukinys atsitrenkė į ant bėgių užgriuvusią atraminę sieną.
Manoma, kad antroji avarija įvyko dėl neseniai buvusių smarkių liūčių. Dėl to trečiadienį, kol buvo atliekami saugumo patikrinimai, buvo sustabdytas viso turtingojo regiono pagrindinio priemiestinių traukinių tinklo „Rodalies“, kuriuo naudojasi šimtai tūkstančių žmonių, darbas.
Tikėtasi, kad „Rodalies“ traukiniai vėl pradės kursuoti ketvirtadienį, tačiau eismas tebebuvo sustabdytas, nes į darbą atvyko tik šeši iš 140 mašinistų, teigė Katalonijos regiono vyriausybės atstovė spaudai Silvia Paneque.
Eismas bus atnaujintas po patikrinimų, kuriuose dalyvaus mašinistai, sakė ji ir pridūrė, kad data nenustatyta.
Traukinių mašinistų profesinės sąjungos „Semaf“ generalinis sekretorius Diego Martinas Fernandezas radijui RAC 1 teigė, kad buvo sutarta atlikti išsamią infrastruktūros apžiūrą, bet „procedūros nebuvo laikomasi“.
„Kad atkurtume pasitikėjimą, jog infrastruktūra atitinka saugumo sąlygas, mums reikia garantijų“, – sakė jis, pasmerkęs naujas nuošliaužas linijose.
„Semaf“ paragino vasario 9–11 dienomis surengti nacionalinį streiką, pasmerkdama pasikartojančias saugumo problemas.
Transporto ministras Oscaras Puente pažadėjo derėtis, kad streikas būtų atšauktas, ir teigė, kad šios dvi tragedijos nesusijusios, gindamas viešojo transporto sistemą.
Ketvirtadienį incidentų sąrašas pasipildė, kai pietrytiniame Mursijos regione priemiestinis traukinys atsitrenkė į sunkvežimyje sumontuotą kraną, lengvai sužeisti šeši žmonės.
Mursijos greitosios pagalbos tarnybos pranešė, kad po avarijos Alumbreso savivaldybėje, kur traukinys nenuvažiavo nuo bėgių, nukentėjusieji buvo nuvežti į ligoninę.
Netoliese esančio Kartachenos miesto merė Noelia Arroyo (Noelija Arojo) socialiniuose tinkluose parašė, kad elektros bendrovės sunkvežimis tvarkė šalia bėgių esančiam pastatui priklausančius kabelius.
