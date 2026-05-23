Pietų Kalifornijoje evakuojama 40 tūkst. žmonių

Maždaug 40 tūkst. žmonių buvo nurodyta evakuotis iš įvykio rajono.
Vietos priešgaisrinės tarnybos teigimu, Orindžo apygardoje esančiame Garden Grove, aviacijos ir kosmoso pramonės plastikų gamykloje, ketvirtadienį perkaito rezervuaras, kuriame buvo nuo 22,7 tūkst. iki 26,5 tūkst. litrų metilmetakrilato. Iš rezervuaro pradėjo sklisti pavojingi garai.
Rezervuaras gali neatlaikyti ir įtrūkti, išleisdamas cheminę medžiagą ant žemės, arba sprogti, penktadienį sakė Orindžo apygardos priešgaisrinės tarnybos skyriaus vadovas Craigas Covey (Kreigas Kovis).
„Šis daiktas neatlaikys, ir mes nežinome, kada, – sakė C. Covey. – Darome viską, ką galime, kad išsiaiškintume, kada arba kaip galime to išvengti.“
Pareigūnai nurodė Garden Grovo gyventojams išvykti, o penktadienį išplėtė evakuacijos nurodymus kai kuriems kitų penkių Orindžo apygardos miestų – Saipreso, Stantono, Anahaimo, Buena Parko ir Vestminsterio – gyventojams, nes per naktį nepavyko sustabdyti nuotėkio komercinių ir karinių orlaivių dalis gaminančios įmonės „GKN Aerospace“ rezervuare.
Pareigūnų teigimu, pranešimų apie sužeistuosius ar žuvusius žmones nebuvo.
Garden Grovas yra maždaug už 61 kilometro į pietus nuo Los Andželo centro ir mažiau nei už poros kilometrų nuo dviejų Disneilendo pramogų parkų, kuriems penktadienį evakuacijos nurodymai nebuvo taikomi. Garden Grovas garsėja vietnamiečių bendruomene, viena didžiausių JAV miestuose.
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