Po avarijos gamykloje virš Vokietijos miesto nuslinko dujų debesis

Bavarijos žemės valdžia pranešė, kad keturi žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Pasak ugniagesių brigados atstovo, operacijos įkarštyje įvykio vietoje buvo apie 250 gelbėjimo tarnybų darbuotojų.
Debesis nuslinko virš netoliese esančio Ašafenburgo miesto, todėl pareigūnai paragino gyventojus likti namuose. Federalinė civilinės saugos tarnyba perspėjo, kad dujų debesis galėjo būti nuodingas. Vėliau valdžios institucijos atšaukė perspėjimą, pavadinusios rodmenis saugiais.
Pasak pareigūnų, įvyko cheminė reakcija 6000 litrų talpos azoto rūgšties bake, dėl kurios ankstyvą vakarą pro kaminą išsiveržė tiršti oranžiniai dūmai. Ugniagesiai atvėsino įvykio vietą ir vėliau vakare jau buvo matyti balti dūmai.
Ugniagesiai atliko matavimus ir nerado jokių teršalų dalelių ore iki 5 kilometrų atstumu nuo įvykio vietos.
Azoto rūgštis yra itin ėsdinanti medžiaga. Nors pati savaime nėra degi, ji smarkiai reaguoja su kitomis medžiagomis, o tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
Pasak ugniagesių, reakciją galėjo sukelti metalinis daiktas. Atstovas spaudai teigė, kad manoma, jog jis įkrito į azoto rūgšties pripildytą baką. Neaišku, kaip jis ten pateko. Kol kas nėra jokių duomenų apie padarytos žalos mastą.
Mainašafas ir Ašafenburgas yra vos už kelių kilometrų vienas nuo kito, labiau į šiaurės vakarus yra didelis Frankfurto miestas.
