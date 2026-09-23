Po darbuotojo žūties Romoje uždaryta dalis Koliziejaus

Ministerija, panaudodama istorinį Koliziejaus pavadinimą, nurodė, kad „Andrea Moretti (Andrėja Moretis), aukštalipių darbų specialistas, praėjusią naktį žuvo Flavijų amfiteatre per nelaimingą atsitikimą darbe“.
Institucija informavo, jog „reikšdami gedulą, (Koliziejaus archeologinio) parko atstovai nusprendė visai dienai uždaryti lankytojams antrojo aukšto zoną, kurioje įvyko nelaimė“.
Daugiau detalių apie incidentą nepateikta, tačiau nurodoma, kad policijos pareigūnai aiškinasi tikslias įvykio aplinkybes.
Kultūros ministras Alessandro išreiškė „nuoširdžiausią užuojautą visiems dėl beprasmės jauno vyro mirties darbe“.
Didžiausias pasaulio amfiteatras Koliziejus buvo pastatytas I amžiuje ir naudotas įvairiems renginiams, pavyzdžiui, žvėrių medžioklei ir gladiatorių kovoms.
Tuo metu jis galėjo talpinti apie 50 tūkst. žiūrovų.
Piko metu šį monumentą kasdien aplanko iki 20 tūkst. turistų.
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