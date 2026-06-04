Po Henry Nowako nužudymo britų premjeras svaido kaltinimus Elonui Muskui

Tai įvyko po to, kai kilo pasipiktinimas dėl policijos veiksmų tiriant baltaodžio studento nužudymą, kurį įvykdė sikhų tautybės vyras.
„Taip pat turime patvirtinti, kas esame kaip šalis, nes Muskas pastarosiomis dienomis vėl kišosi į mūsų politiką, bandydamas kurstyti susiskaldymą. JK mes nesame tokie“, – žurnalistams sakė premjeras.
Kraštutinių dešiniųjų atstovai pasinaudojo 18-mečio Henry Nowako byla, kai gruodį pietiniame Sautamptono mieste jį subadė 23-ejų Vickrumas Digwa, o policija mirtinai sužeistam jaunuoliui vietoje pirmosios pagalbos uždėjo antrankius.
Vaikiną peiliu sužalojo sikhų tautybės vyras, melagingai apkaltinęs savo auką rasistiniu įžeidinėjimu. Policijos kameros vaizdo įraše, užfiksuotame praėjusių metų gruodį, kai po vakaro su futbolo komandos nariais H. Nowakas gulėjo mirtinai sužeistas, girdėti, kaip jis pareigūnams ne kartą sako: „Negaliu kvėpuoti“.
Šiuo atveju pasinaudojo kraštutinių dešiniųjų veikėjai, įskaitant Tommy Robinsoną, kuris kalbėjo pietiniame Sautamptono mieste, kur įvyko nužudymas, surengtame mitinge ir teigė, kad policija su baltaisiais britais elgiasi kaip su „antrarūšiais piliečiais“.
Antradienio vakarą daugiau nei tūkstantis protestuotojų susirinko prie pagrindinio Sautamptono policijos komisariato, skanduodami: „Dviejų lygių padugnės“ ir „Gėda jums!“ bei mojuodami JK ir Anglijos vėliavomis, matė AFP žurnalistai.
Protestuotojai, kai kurie iš jų su kaukėmis, vėliau nužygiavo į gyvenamąjį rajoną netoli nusikaltimo vietos ir užpuolė riaušių policiją, skanduodami „padugnės“.
Apie šimto protestuotojų grupė ardė sodo tvoras, mėtė plytas, signalines raketas bei kėdes ir paleido į policininkus degančią šiukšliadėžę. Pareigūnai prieš demonstrantus panaudojo ašarines dujas ir atrėmė juos riaušių skydais.
JAV technologijų magnatas E. Muskas socialiniame tinkle „X“ pasiūlė finansuoti privatų baudžiamąjį persekiojimą prieš policiją dėl jos veiksmų tiriant šią žmogžudystę.
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