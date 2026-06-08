Po Ukrainos dronų smūgių okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Rusijoje degė naftos bazės, pastotės

Juos cituoja portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys iš Gruševaja Balkos naftos bazės teritorijos Rusijos Novorosijsko mieste. Ši bazė yra didžiausia naftos saugykla Kaukazo regione.
Dar viena naftos bazė buvo užpulta netoli Simferopolio, okupuotame Kryme, remdamasis gyventojų pasakojimais pranešė „Telegram“ kanalas „Crimean Wind“. Teigiama, kad Krymo degalinių konglomeratui ATAN priklausančioje naftos bazėje buvo matomas vidutinio dydžio gaisras.
Taip pat pranešta apie elektros pastočių gaisrus okupuotame Mariupolyje ir Hvardijskės gyvenvietėje netoli Simferopolio.
„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų. Ukrainos kariuomenė kol kas nekomentavo.
Tuo metu Maskvos primestas Krymo regiono vadovas Sergejus Aksionovas „Telegram“ paskelbė, kad, preliminariais duomenimis, per Ukrainos drono smūgį į keleivinio traukinio lokomotyvą Maskvą ir Simferopolį jungiančioje geležinkelio linijoje žuvo mašinisto padėjėjas ir buvo sužeistas mašinistas.