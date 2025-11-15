 Policija atskleidė daugiau detalių apie tragediją Stokholme

2025-11-15 15:26
BNS inf.

Švedijos policija šeštadienį pareiškė mananti, jog ankstesnę dieną Stokholme įvykęs gyvybių pareikalavęs incidentas, kai autobusas rėžėsi į žmones stotelėje, buvo nelaimingas atsitikimas.

Policija atskleidė daugiau detalių apie tragediją Stokholme / EPA-ELTA nuotr.

Penktadienį popietinio piko metu autobusas įvažiavo į eilę stotelėje laukusių žmonių, žuvo trys asmenys, o dar trys buvo sužeisti.

„Remiantis iki šiol išanalizuota medžiaga, įskaitant liudininkų parodymus ir nuotraukas, nėra jokių įrodymų, kad incidentas buvo tyčinis“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas Ola Osterlingas (Ola Esterlingas).

Vairuotojas, kuris iš pradžių buvo sulaikytas dėl įtarimų netyčine žmogžudyste, yra ligoninėje, sakė jis.

Nei vairuotojo, nei aukų vardai kol kas neįvardyti.

Arijas
Ko tik nesumeluosi, kad nuslėpti prakeiktų primatų-teroristų ir Afrikos nusikaltimus.
1
0
