Policija ieško liudytojų tyrime dėl galimų buvusio princo Andrew nusikaltimų

Temzės slėnio policija taip pat pranešė, kad susisiekė su moters, teigiančios, kad 2010 metais ji buvo nuvežta į Vindzorą seksualiniais tikslais, advokatais.
„Jei ji norėtų apie tai pranešti policijai, į tai bus žiūrima rimtai ir elgiamasi atsargiai, jautriai bei gerbiant jos privatumą“, – sakoma policijos pranešime.
Advokatas iš Floridos Bradas Edwardsas sausį transliuotojui BBC sakė, kad atstovauja moteriai, kuri turėjo lytinių santykių su buvusiu princu jo namuose Vindzore, po to, kai 2010 metais ja prekiavo velionis seksualinis nusikaltėlis Jeffrey Epsteinas.
Buvęs princas Andrew ne kartą neigė padaręs kokių nors nusižengimų.
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