 Policija ieško liudytojų tyrime dėl galimų buvusio princo Andrew nusikaltimų

Policija ieško liudytojų tyrime dėl galimų buvusio princo Andrew nusikaltimų

2026-05-22 15:11
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) policija penktadienį paprašė atsiliepti liudytojus, atliekant tyrimą dėl galimų buvusio princo Andrew nusikaltimų, įskaitant seksualinio pobūdžio nusižengimus.

<span>Policija ieško liudytojų tyrime dėl galimų buvusio princo Andrew nusikaltimų</span>
Policija ieško liudytojų tyrime dėl galimų buvusio princo Andrew nusikaltimų / Scanpix nuotr.

Temzės slėnio policija taip pat pranešė, kad susisiekė su moters, teigiančios, kad 2010 metais ji buvo nuvežta į Vindzorą seksualiniais tikslais, advokatais.

„Jei ji norėtų apie tai pranešti policijai, į tai bus žiūrima rimtai ir elgiamasi atsargiai, jautriai bei gerbiant jos privatumą“, – sakoma policijos pranešime.

Advokatas iš Floridos Bradas Edwardsas sausį transliuotojui BBC sakė, kad atstovauja moteriai, kuri turėjo lytinių santykių su buvusiu princu jo namuose Vindzore, po to, kai 2010 metais ja prekiavo velionis seksualinis nusikaltėlis Jeffrey Epsteinas.

Buvęs princas Andrew ne kartą neigė padaręs kokių nors nusižengimų.

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mokytojas
Sitas ,,princas,, 120 % yra proletariatas. Kytras kurwa isitryne i karaliu banda.
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