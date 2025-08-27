 Policija: per išpuolį Mineapolio bažnyčioje nušauti du vaikai, dar 14 sužeisti

2025-08-27 19:50
BNS inf.

 Per ginkluoto vyro trečiadienį surengtą išpuolį Mineapolio bažnyčioje buvo nušauti du vaikai, o dar 17 žmonių buvo sužeisti, iš jų 14 – vaikai, pranešė policija.

Policija: per išpuolį Mineapolio bažnyčioje nušauti du vaikai, dar 14 sužeisti / AP nuotr.

Šaulys „pro bažnyčios langus ėmė iš šautuvo šaudyti į vaikus, per mišias sėdėjusius ant bažnyčios suolų“, žurnalistams sakė Mineapolio policijos viršininkas Brianas O'Hara (Brajenas Ohara).

Kai įvyko išpuolis, moksleiviai šventė pirmąją mokslo metų savaitę.

JAV žiniasklaida, remdamasi pareigūnais, kiek anksčiau skelbė, kad per šaudymą žuvo mažiausiai du žmonės, o keliolika buvo sužeisti, tarp jų – vaikai.

Televizija CBS teigė, kad vietos ligoninėse gydomi 15 vaikų. Vietos radijas pranešė, kad kelių sužeistųjų būklė yra kritinė.

Tuomet buvo skelbta, kad šaudymas įvyko vienoje Mineapolio katalikiškoje mokykloje. Kad buvo šaudyta mokykloje, taip pat minėjo Minesotos gubernatorius Timas Walzas (Timas Volcas) ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kuris sakė buvęs informuotas apie vienoje mokykloje Mineapolio mieste įvykusį šaudymą, kurį jis pavadino siaubinga situacija.

dušanski smarvė
Gal iš Gazos koks iškrypėlis grįžo?
1
0
