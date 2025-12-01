Per potvynius Azijoje žuvo daugiau nei 1000 žmonių

Naujausiais duomenimis, potvynių Indonezijoje, Tailande, Malaizijoje ir Šri Lankoje aukų skaičius viršijo 1000. Labiausiai nukentėjusios Šri Lanka ir Indonezija dislokavo kariuomenę padėti išgyvenusiems žmonėms.
Atskiros oro sistemos praėjusią savaitę atnešė smarkias ilgalaikes liūtis visoje Šri Lankos saloje ir didelėse Indonezijos Sumatros, Pietų Tailando ir šiaurinės Malaizijos dalyse.
Dėl nesiliaujančių liūčių gyventojai ant stogų laukė gelbėjimo laivų ar sraigtasparnių, ištisi kaimai buvo ir atkirsti nuo pagalbos.
Pirmadienį atvykęs į Šiaurės Sumatrą, Indonezijos prezidentas Prabowo Subianto pareiškė, kad tikisi, jog „blogiausia jau praėjo“. Dabar vyriausybės „prioritetas yra nedelsiant išsiųsti reikiamą pagalbą“, ypatingą dėmesį skiriant kelioms atkirstoms vietovėms, pridūrė jis.
Prabowo Subianto patiria vis didesnį spaudimą paskelbti šalyje nepaprastąją padėtį dėl potvynių ir nuošliaužų, nusinešusių mažiausiai 502 žmonių gyvybes, daugiau nei 500 žmonių tebėra dingę. Kitaip nei jo kolega iš Šri Lankos, jis viešai neprašė tarptautinės pagalbos.
Tai didžiausias aukų skaičius per stichinę nelaimę Indonezijoje nuo 2018 m., kai per galingą žemės drebėjimą ir po jo kilusį cunamį Sulavesyje žuvo daugiau nei 2000 žmonių.
Vyriausybė į kai kurias labiausiai nukentėjusias vietoves, kur daugelis kelių vis dar nepravažiuojami, išsiuntė tris karo laivus su pagalba ir du ligoninės laivus.
Evakuacijos centre Šiaurės Ačehe 28 metų Misbahulas Muniras pasakojo, kaip brido per vandenį iki kaklo, kad grįžtų pas tėvus. „Viskas name buvo sunaikinta, nes jis buvo apsemtas. Turiu tik drabužius, kuriuos dėviu“, – sakė jis ir apsipylė ašaromis.
Šri Lanka prašo pagalbos
Šri Lankos vyriausybė paprašė tarptautinės pagalbos ir panaudojo karinius sraigtasparnius, kad pasiektų žmones, įstrigusius dėl ciklono „Ditwah“ sukeltų potvynių ir nuošliaužų. Pirmadienį Šri Lankos pareigūnai pranešė, kad žuvo mažiausiai 340 žmonių, o dar daugiau yra dingę.
Potvynio vanduo sostinėje Kolombe per naktį pasiekė aukščiausią lygį, bet lietui nustojus pliaupti atsirado vilties, kad vanduo pradės slūgti. Jau atsidarė kai kurios parduotuvės ir biurai.
Pareigūnai teigė, kad žalos mastas labiausiai nukentėjusiame centriniame regione tik dabar pradeda aiškėti, gelbėtojams valant kelius, užblokuotus nuvirtusių medžių ir purvo nuošliaužų.
Prezidentas Anura Kumara Dissanayake, paskelbęs nepaprastąją padėtį, kad susidorotų su nelaime, pažadėjo atstatyti pastatus. „Susiduriame su didžiausia ir sudėtingiausia stichine nelaime mūsų istorijoje“, – sakė jis kreipdamasis į tautą.
Nuostoliai ir žala Šri Lankoje yra didžiausi nuo 2004 m. Aziją nuniokojusio cunamio, per kurį žuvo maždaug 31 tūkst. žmonių ir daugiau nei milijonas liko be namų.
Pyktis Tailande
Lietus sukėlė potvynius, per kuriuos Pietų Tailande žuvo mažiausiai 176 žmonės, pirmadienį pranešė valdžios institucijos. Tai buvo vienas mirtiniausių potvynių šalyje per dešimtmetį.
Vyriausybė ėmėsi pagalbos priemonių, tačiau visuomenė vis labiau kritikuoja, kaip ji reagavo į potvynius, du vietos pareigūnai buvo nušalinti nuo pareigų dėl tariamų nesėkmių.
