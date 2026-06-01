Prancūzija: per neramumus švenčiant PSG pergalę sulaikyta beveik 900 žmonių

„Turėjome daugiau nei 890 sulaikymų. Iš viso tai 45 proc. daugiau nei pernai“, – transliuotojui „France Inter“ sakė vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas, pridurdamas, kad buvo sužeista beveik 180 teisėsaugos pareigūnų.
Šventimą aptemdė jaunuolių ir policijos susirėmimai Paryžiuje bei kituose miestuose, padegti automobiliai ir nusiaubtos parduotuvės.
Sekmadienio vakarą prezidentas Emmanuelis Macronas priėmė PSG komandą Eliziejaus rūmuose. Nors jis sakė, kad PSG yra „didžiulis pasididžiavimas“ Prancūzijai, jis pasmerkė, jo žodžiais tariant, neapsakomą smurtą.
„Gana. Mums atsibodo“, – sakė jis.
„Tai ne futbolas, tai ne sportas, tai ne tai, ką mes mylime“, – pridūrė E. Macronas.
Vienas vyras žuvo švęsdamas pergalę ir važiuodamas motociklu Paryžiaus žiediniu keliu, o pareigūnai pranešė apie puolimus peiliu ir kitus išpuolius.
Naujausi komentarai