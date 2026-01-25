Prancūzija sulaikė įtariamo Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio kapitoną indą

58 metų kapitonas vadovavo tanklaiviui „Grinch“, kurį ketvirtadienį Viduržemio jūroje sulaikė Prancūzijos karinis jūrų laivynas; dabar „Grinch“ saugomas ir prišvartuotas pietų Prancūzijos uoste netoli Marselio.
Marselio prokuratūra, atsakinga už bylos tyrimą, pranešė, kad kiti laivo įgulos nariai – visi taip pat indai – yra „laikomi laive“.
Manoma, kad „Grinch“ priklauso daugiausia senų tanklaivių laivynui, naudojamam Rusijos naftai gabenti taip pažeidžiant Vakarų šalių ir Didžiojo septyneto (G-7) dėl Maskvos invazijos į Ukrainą nustatytas žalios naftos kainų lubas.
Šio šešėlinio laivyno laivai dažnai keičia savo vėliavas ir kartais plaukioja su negaliojančiomis vėliavomis, bandydami išvengti aptikimo ir sekimo.
Šeštadienį Prancūzijos karinis jūrų laivynas palydėjo „Grinch“ į Foso įlanką pietų Prancūzijoje.
Sekmadienį naujienų agentūros AFP fotografas pastebėjo, kad jis nuleido inkarą maždaug už 500 metrų nuo Martigo miesto. Netoliese budėjo Prancūzijos karinio jūrų laivyno laivas ir du žandarmerijos patrulinių katerių ekipažai.
Vietos prefektūra pranešė, kad aplink inkaravimo vietą nustatytos draudžiamosios zonos.
Europos Sąjungos (ES) sankcijos taikomos beveik 600 laivų, kurie įtariami priklausantys Rusijos šešėliniam laivynui.
Valdžios institucijos nurodė, kad 249 metrų ilgio „Grinch“ šiuo pavadinimu įtrauktas į JK Rusijos šešėlinio laivyno laivų sankcijų sąrašą, tačiau ES ir JAV sudarytuose sąrašuose jis nurodytas „Carl“ pavadinimu.
Ši laivo perėmimo operacija buvo antroji tokia per pastaruosius mėnesius.
Rugsėjo pabaigoje Prancūzija sulaikė su Rusija siejamą laivą „Boracay“, kuris teigė plaukiojantis su Benino vėliava; šį žingsnį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasmerkė kaip „piratavimą“.
Kinų tautybės „Boracay“ kapitonas vasario mėnesį bus teisiamas Prancūzijoje.
