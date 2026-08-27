Prancūzijoje automobiliui įsirėžus į minią žuvo vienas žmogus

Kano mieste apie 22 val. 15 min. vietos (23 val. 15 min. Lietuvos) laiku įvykęs incidentas nelaikomas teroro išpuoliu, pranešė prokuroro pavaduotojas.
Pasak vietos prefekto Davido Claviere'o, septynių žmonių būklė yra kritinė, dar trys patyrė lengvus sužalojimus.
Manoma, kad į žmones įvažiuota po kilusių muštynių, nurodė policijos šaltinis. D. Claviere'as teigė, kad automobilis „tyčia įvažiavo į pėsčiuosius gatvėje priešais geležinkelio stotį“.
Įtariamasis, 26 metų Rusijoje gimęs vyras, žvalgybos tarnyboms nebuvo žinomas, tačiau policijai įkliūdavo „tik už kelių eismo taisyklių pažeidimus“, sakė D. Claviere'as.
Jis pabėgo iš įvykio vietos, bet vėliau buvo sulaikytas Uistrehame, esančiame maždaug už 20 km, pranešė policijos šaltinis.
Visi nukentėjusieji yra vyrai nuo 17 iki 40 metų, naujienų agentūrai AFP nurodė aukšto rango Kano saugumo pareigūnas Bruno Coutanceau.
Pasak prokuroro pavaduotojo, policija pradėjo tyrimą dėl nužudymo ir sunkaus kūno sužalojimo.
„Šiuo metu mes neįžvelgiame teroristinių motyvų, tačiau tyrimas dar tik prasideda“, – sakė jis, atsisakęs pateikti išsamesnės informacijos apie žuvusiojo tapatybę.
(be temos)