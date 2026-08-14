 Prancūzijoje įsiplieskus naujam miškų gaisrui evakuoti 500 žmonių

Prancūzijoje įsiplieskus naujam miškų gaisrui evakuoti 500 žmonių

2026-08-14 11:27
Marius Jakštas (ELTA)

Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino 1,1 tūkst. hektarų teritoriją, penktadienį pranešė vietos valdžios atstovai.

<span>Prancūzijoje įsiplieskus naujam miškų gaisrui evakuoti 500 žmonių</span>
Prancūzijoje įsiplieskus naujam miškų gaisrui evakuoti 500 žmonių / Scanpix nuotr.

Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinė kaitrų.

Naujas gaisras ketvirtadienį kilo Landų departamente, didelę šalies dalį tuo metu alinant naujai kaitrai.

Kovoti su liepsnomis pasiųsta apie 500 ugniagesių.

„Artimiausios penkiolika valandų bus lemiamos“, – žurnalistams sakė prefektas Gilles'is Clavreulis.

Ugniagesių vadas Arnaud Fabre teigė, kad gaisro plitimas lėtėja, tačiau nerimavo, kad vėl stiprėjant karščiui liepsnos gali įsiplieksti iš naujo. Prognozuojama, kad vėliau penktadienį temperatūra pakils iki 36 laipsnių Celsijaus.

Apie vidurnaktį liepsnos buvo priartėjusios vos per kelis šimtus metrų nuo nedidelio Liuglono kaimo, įsikūrusio Landų Gaskonės gamtos parko pušyne.

Nė vienas gyvenamasis namas nebuvo sunaikintas.

Penktadienio rytą kaimą apgaubė tiršti dūmai, smarkiai sumažinę matomumą.

„Apsaugojome namus. Viskas atlaikė“, – vienam gyventojui sakė ugniagesys.

Prancūzijos pareigūnai vis dar vertina virtinės gaisrų, daugiausia siautėjusių šalies pietvakariuose, padarytą žalą. Tarp jų – Žirondos departamente kilusio didžiausio miškų gaisro nuo 1949-ųjų.

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