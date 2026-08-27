Prancūzijos Alpėse per keltuvo avariją sužeisti 23 žmonės

Kai trečiadienio rytą 2 300 metrų aukštyje įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių, AFP sakė Alpe d'Huezo meras Jeanas-Yves'as Noyrey.
„Daugiausia yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atvejų“, – teigė J.-Y. Noyrey ir pridūrė manantis, kad dauguma sužeistųjų jau išrašyti iš ligoninės.
Meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuotųsi patys, tačiau „atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo“.
„Jie manė, kad žus, tačiau operatorius sureagavo tinkamai – įjungė atbulinę eigą ir išlygino kabiną“, – pridūrė jis.
Regiono prefektūra pranešė, kad iš viso sužeisti 23 žmonės, iš kurių trijų būklė yra kritinė, o 13 patyrė sunkių sužalojimų.
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