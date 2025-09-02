 Prancūzijos policija nukovė vyrą, įtariamą Marselyje peiliu sužalojus mažiausiai keturis žmones

2025-09-02 18:07
BNS inf.

 Prancūzijos policija antradienį nukovė vyrą, įtariamą peiliu sužalojus mažiausiai keturis žmones pietinio Marselio uostamiesčio centre, pranešė policijos šaltiniai.

Prancūzijos policija nukovė vyrą, įtariamą Marselyje peiliu sužalojus mažiausiai keturis žmones / AFP nuotr.

