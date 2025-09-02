Prancūzijos policija nukovė vyrą, įtariamą Marselyje peiliu sužalojus mažiausiai keturis žmones

Užpuolikas sužeidė mažiausiai keturis žmones netoli narkotikų prekyba pagarsėjusios vietos, kol įsikišo pareigūnai ir nukovė įtariamąjį, pranešė policijos šaltinis.
Aukų būklė kol kas nežinoma.
Prancūzijos policija antradienį nukovė vyrą, įtariamą peiliu sužalojus mažiausiai keturis žmones pietinio Marselio uostamiesčio centre, pranešė policijos šaltiniai.
