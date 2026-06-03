Prasidedant „rusiškajam Davosui“, Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui

Kasmetiniame trijų dienų Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, kuris prasideda trečiadienį ir kuris kadaise buvo vadinamas „rusiškuoju Davosu“, turėtų dalyvauti apie 20 tūkst. svečių iš 130 šalių.
Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surengti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų krušą visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės.
Sankt Peterburgo gubernatorius Aleksandras Beglovas teigė, kad buvo apgadinti keli infrastruktūros objektai, tačiau per išpuolį niekas nežuvo.
NATO vadovui Markui Ruttei atvykus į Kyjivą, vietos pareigūnai pranešė, kad per atskirus Rusijos smūgius Ukrainos pasienio regionuose žuvo keturi žmonės.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalui ir Kronštato karinei bazei mieste. Tai buvo naujausias iš virtinės atsakomųjų išpuolių, kuriuos Kyjivas vadina „tolimojo nuotolio sankcijomis“.
„Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijų planas įgyvendinamas tiksliai taip, kaip reikia, kad priartintume taiką“, – socialiniuose tinkluose teigė V. Zelenskis, paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame matyti liepsnojanti naftos bazė.
Ukrainos dronų pajėgų vadas pranešė, kad Kronštato karinėje jūrų bazėje buvo apgadintas Rusijos karo laivas, ir pasidalijo nespalvota medžiaga iš drono, kurioje, jo teigimu, užfiksuotas šis išpuolis.
Dėl šių atakų naktį kelioms valandoms teko uždaryti pagrindinį Sankt Peterburgo oro uostą.
Ukrainos pareigūnai teigė, kad ataka siekta sutrikdyti Sankt Peterburgo ekonomikos forumą, kuriame penktadienį dalyvaus ir kalbą sakys Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas.
„Peterburgo forumas atidaromas su gražiu juodų dūmų stulpu fone po Ukrainos smūgių“, – socialiniuose tinkluose rašė Ukrainos gynybos ministro patarėjas Serhijus Sternenka.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė dūmus, matomus iš konferencijos vietos, delegatams renkantis į pirmąsias sesijas.
Keli skrydžiai iš Maskvos į Sankt Peterburgą buvo atidėti, pranešė AFP žurnalistas Maskvos Šeremetjevo oro uoste.
Rusiškasis Davosas
Nuo tada, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, ekonomikos forumas, anksčiau buvęs svarbiausias Maskvos ekonominis renginys, skirtas Vakarų investicijoms pritraukti, laikomas Rusijos izoliacijos pasaulinėje arenoje atspindžiu.
Praeitame dešimtmetyje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, tuometinė Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir velionis Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe buvo tarp tų, kurie kartu su V. Putinu sakė kalbas šiame forume.
Dabar Rusija gali tikėtis tik artimiausių savo sąjungininkų lyderių dalyvavimo – šiais metais jame dalyvauja Uzbekistano ir Tanzanijos prezidentai, taip pat ministrai iš tokių šalių kaip Kuba, Baltarusija, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Saudo Arabija.
Kremliaus pasiuntinys ekonomikos klausimams Kirilas Dmitrijevas pareiškė, kad forumas yra „suverenių šalių“ susirinkimas, ir pasmerkė „globalistinius“ konkurentus, tokius kaip kasmetinis Davoso susitikimas Šveicarijoje.
„Pasaulio Pietų šalys stiprina savo ekonominę galią, aktyviai siekia partnerystės su Rusija ir bus gausiai atstovaujamos“, – sakė jis.
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas, antradienį pasmerkęs Rusijos smūgius Ukrainai, penktadienį kalbės aplinkosaugos diskusijoje.
Jungtinės Valstijos į renginį siunčia Rodney Mimsą Cooką jaunesnįjį, JAV vaizduojamojo meno komisijos vadovą, prižiūrintį naująją prezidento Donaldo Trumpo Baltųjų rūmų pokylių salę. Jis kalbės diskusijoje „Rusija ir JAV: kultūrinis dialogas“.
Taip pat buvo pakviesti keli marginalūs veikėjai iš Vakarų šalių, įskaitant dešiniųjų pažiūrų komentatorę Candace Owens, V. Putiną palaikantį JAV aktorių Steveną Seagalą ir kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) atstovus.
Antradienį Maskvoje nusileido Andrew Tate'as, Jungtinės Karalystės (JK) ir JAV pilietybes turintis, save vadinantis mizoginu ir Rumunijoje kaltinamas prekyba žmonėmis ir išžaginimu, o tai sukėlė spėlionių, kad jis taip pat dalyvaus forume.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pažadėjo atsakyti į išpuolį Sankt Peterburge.
„Mūsų atsakai bus sisteminio pobūdžio“, – žurnalistams sakė D. Peskovas.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino smūgius Rusijos energetikos ir kariniams objektams, vadindama tai teisingu atpildu už kasnaktinius Rusijos vykdomus miestų apšaudymus.
Rusijos paskirti pareigūnai okupuotose Rytų Ukrainos dalyse pranešė, kad septyni žmonės žuvo, kai Ukrainos dronas pataikė į autobusą, važiavusį tarp Maskvos ir Krymo pusiasalio, kurį Rusija iš Ukrainos aneksavo 2014 metais.
Naktį į trečiadienį Rusija pranešė, kad jos oro gynyba perėmė 354 Ukrainos dronus keliuose regionuose, įskaitant su Ukraina besiribojančias teritorijas ir aneksuotą Krymą.
Tuo tarpu per Rusijos smūgius žuvo du žmonės pietiniame Chersono mieste ir du šiaurės rytiniame Charkivo regione, pranešė vietos Ukrainos pareigūnai.