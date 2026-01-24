Prieš antrąjį derybų raundą Abu Dabyje Kyjivas pasmerkė naujausius Rusijos išpuolius prieš Ukrainą

Šiomis derybomis, prasidėjusiomis penktadienį Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje, siekiama susitarti dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) plano užbaigti beveik ketverių metų Rusijos invaziją.
„Pastangos dėl taikos? Trišalis susitikimas JAE? Diplomatija? Ukrainiečiams tai buvo dar viena Rusijos teroro naktis“, – pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
„Ciniškai (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas įsakė surengti žiaurų masinį raketų smūgį prieš Ukrainą tuo metu, kai delegacijos susitiko Abu Dabyje, siekdamos paskatinti Amerikos vadovaujamą taikos procesą. Jo raketos pataikė ne tik į mūsų žmones, bet ir į derybų stalą“, – pridūrė ministras.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido daugiau nei 370 dronų ir 21 raketą įvairių tipų.
Pirmasis žinomas tiesioginis kontaktas tarp Ukrainos ir Rusijos pareigūnų dėl JAV remiamo pasiūlymo prasidėjo penktadienį. Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas sakė, kad diskusijos buvo sutelktos į „Rusijos karo nutraukimo parametrus ir tolesnę derybų proceso logiką“.
Pradinis JAV planas sulaukė tiek Kyjivo, tiek Europos valstybių kritikos, nes jame iš esmės buvo atkartota Maskvos pozicija. Tačiau vėlesnės, pakoreguotos plano versijos susidūrė su Rusijos pasipriešinimu dėl idėjos po karo dislokuoti Europos taikdarius Ukrainoje.
Kyjivas ir Maskva teigia, kad teritorijos rytinėje Donbaso srityje likimas yra vienas pagrindinių neišspręstų klausimų siekiant užbaigti karą, nusinešusį dešimtis tūkstančių gyvybių, privertusį milijonus žmonių palikti savo namus ir nuniokojusį dalį Ukrainos.