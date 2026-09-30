Per reidus Europoje nusitaikyta į baikerių grupuotę „Hells Angels“

Vokietijos policija pranešė, kad ankstų trečiadienio rytą buvo surengti reidai daugiau nei 100 vietų Vokietijoje, Belgijoje, Bulgarijoje ir Nyderlanduose, juose dalyvavo daugiau nei 1 tūkst. pareigūnų.
„Vykdoma 14 sulaikymo orderių ir turto, kurio bendra vertė siekia apie 48,6 mln. eurų, areštas“, – teigė Duisburgo Vokietijos vakaruose policija.
„Tyrimai nukreipti iš viso prieš 71 įtariamąjį, įskaitant asmenis, atsakingus už visoje Vokietijoje ir Europoje veikiantį pinigų plovimo tinklą, taip pat vienos baikerių gaujos aukšto rango narius“, – rašoma policijos pranešime.
Policijos atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP sakė negalinti „nei patvirtinti, nei paneigti“ grupuotės pavadinimo, tačiau dienraštis „Bild“ ir kitos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tai yra „Hells Angels“.
Policija teigė, kad minimi asmenys įtariami „nusikalstamos organizacijos kūrimu, turto prievartavimu, su gaujomis susijusiu ir komerciniu sukčiavimu bei pinigų plovimu“.
„Be to, atliekami tyrimai dėl su ginklais susijusių nusikaltimų, kūno sužalojimų ir mokesčių slėpimo“, – teigė pareigūnai.
„Bild“ duomenimis, tyrimas vyksta jau daugiau nei ketverius metus ir buvo pradėtas po 2022 metų gegužę Duisburge įvykusių šaudynių.
„Tuo metu susišaudė baikeriai ir turkų bei libaniečių nusikalstamo klano nariai“, – skelbia „Bild“, primindamas, kad per incidentą buvo sužeisti keturi žmonės.
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