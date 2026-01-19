 Rotušėje Čekijoje aidėjo šūviai: yra žuvusiųjų ir sužeistųjų

2026-01-19 14:31
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Čekijos Chršibskos miestelio rotušėje pirmadienį aidėjo šūviai. Čekų policija tinkle „X“ pranešė, kad nušautas vyras. Šaulys taip pat negyvas. Jis  „eliminuotas“, teigiama įraše. Daugiau detalių nenurodoma.

Rotušėje Čekijoje aidėjo šūviai: yra žuvusiųjų ir sužeistųjų / Scanpix nuotr.

Pirmaisiais duomenimis, dar penki asmenys bei policininkas sužeisti. Kai kurių sužeistųjų būklė sunki. Galimas motyvas kol kas nežinomas. Čekijos vidaus reikalų ministras Lubomiras Metnaras išvyko į įvykio vietą.

Mirtinas incidentas įvyko Chršibskos miestelyje, turinčiame apie 1,3 tūkst. gyventojų.

Į istorinę miestelio rotušę atskubėjo policija. Visoje vietovėje gaudė sirenos, pranešė naujienų agentūra ČTK. Buvo pasitelktas policijos ir gelbėjimo sraigtasparnis.

Po kurio laiko paskelbta, kad pavojaus nebėra. Įžengti į pastatą esą vėl saugu.

