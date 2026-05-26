Rubio: JAV vis dar pasirengusios tarpininkauti dėl Ukrainos

Tai jis sakė po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kyjivą.
„Kaskart, kai matote šiuos didelius vienos ar kitos pusės smūgius, tai primena, kodėl tai yra baisus karas, kuris dabar trunka ilgiau nei Antrasis pasaulinis karas, ir jis turi baigtis“, – po pokalbio telefonu su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu sakė M. Rubio.
Kalbėdamas su žurnalistais oficialaus vizito Indijoje metu, M. Rubio sakė, kad „JAV yra pasirengusios padaryti viską, ką gali, kad padėtų užbaigti šį karą, ir tikimės, kad tam tikru momentu atsiras tokia galimybė“.
Rusija pirmadienį pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kyjivui, įskaitant jo „sprendimų priėmimo centrus“. Savaitgalį Rusija į Ukrainą jau paleido daugybę dronų ir raketų, pražudydama keturis žmones.
Per pokalbį su M. Rubio S. Lavrovas paragino Jungtines Valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kyjive, paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija.
M. Rubio žurnalistams sakė, kad Rusija „išsiuntė pranešimą visoms ambasadoms“, ne tik JAV.