Rumunija išsiųs Rusijos generalinį konsulą

Toks žingsnis žengtas po to, kai į daugiabutį Rumunijoje įsirėžė rusų dronas.
„Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą (...) Atsižvelgiant į šią situaciją, Rusijos Federacijos generalinis konsulas Konstancoje paskelbtas nepageidaujamu asmeniu, o Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Konstancoje bus uždarytas“, – vaizdo pareiškime nurodė prezidentas Nicusoras Danas.
Maskva rengia atsaką į Rumunijos sprendimą išsiųsti rusų diplomatą dėl drono sudužimo Galacio mieste, penktadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.
„Atsakomųjų priemonių, reaguojant į Rusijos generalinio konsulo paskelbimą nepageidaujamu asmeniu ir generalinio konsulato uždarymą, ilgai laukti nereikės“, – valstybinei naujienų agentūrai RIA sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, Vakarų reakciją į drono sudužimą pavadinusi „šurmuliu“.
Naujausi komentarai