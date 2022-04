Rusija kurioziškai prarado dar vieną laivą

Kaip teigiama, šis laivas priklausė Rusijos FSB Sienos apsaugos tarnybos pakrančių apsaugai. Greitai suremontuoti jo nebus įmanoma.

Pasak „Defense Express“ šaltinių, „Rasul Gamzatov“ buvo apgadintas pakeliui į Volgos-Dono kanalą, kai planavo persikelti iš Kaspijos į Azovo jūrą.

Vilkikas, kuriuo buvo perkeltas šis patrulinis laivas, apgadino jo sraigto-vairo elementus. Dėl to kairioji veleno linija buvo išjungta. Be to, vilkikas sulenkė kairįjį sraigtą.

Spėjama, kad laivo restauravimas užtruks gana ilgai, nes Rusija neturi remontui reikalingų atsarginių dalių. Laivas tarnavo labai mažai – mažiau nei penkis mėnesius.